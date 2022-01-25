Офіційний курс: долар зріс в ціні, євро впав

Про це йдеться на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США на 25 січня 2022 року встановлено на рівні 28,3749 грн за долар.

Курс гривні до євро встановлено на рівні 32,0594 грн за євро.

На готівковому ринку станом на 07:30, за даними фінансового порталу Мінфін, долар купують у середньому по 28,55 грн, продають - по 28,80 грн.

Курс долара зріс на 6 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем. Станом на 24 січня курс було встановлено на рівні 28,3181 грн за долар. Курс євро - на рівні 32,1099 грн за євро.



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