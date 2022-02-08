Офіційний курс долара впав нижче 28 грн
На 8 лютого Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 27,99 грн/$
Про це йдеться на сайті НБУ.
Офіційний курс гривні до долара США на 8 лютого 2022 року встановлено на рівні 27,9998 грн за долар.
Курс гривні до євро встановлено на рівні 32,0724 грн за євро.
На готівковому ринку станом на 07:30, за даними фінансового порталу Мінфін, долар купують у середньому по 27,87 грн, продають - по 27,95 грн.
Курс знизився на 15 копійок порівняно з попереднім банківським днем.
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