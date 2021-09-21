Офіційний курс: євро здешевшав на 19 копійок

Про це йдеться у даних НБУ.



Станом на 20 вересня курс становив 26,70 грн/$.



Офіційний курс гривні до євро на 21 вересня встановлено на рівні 31,27 грн/євро. Станом на 20 вересня курс складав 31,46 грн/євро.



На готівковому ринку 21 вересня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,73 продають - по 26,90 грн.



Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,50 до 27 грн/$, продажу - в межах 26,71 - 27,60 грн/$.



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