Офіційний курс: євро зріс в ціні на початку тижня
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 18 жовтня 2021 року на позначці 26,34 грн/$
Про це йдеться у даних НБУ.
Cтаном на 13 жовтня курс становив 26,35 грн/$.
Офіційний курс гривні до євро на 18 жовтня встановлено на рівні 30,45 грн/євро. Станом на 13 жовтня курс складав 30,42 грн/євро.
На готівковому ринку 18 жовтня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,35 продають - по 26,55 грн.
Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,30 до 26,70 грн/$, продажу - в межах 26,39 - 27,30 грн/$.
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