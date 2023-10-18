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Як приготувати на зиму салат з огірків по-корейськи?
Щоб приготувати салат з огірків по-корейськи - не потрібно бути супер професіональним кулінаром. Достатньо запастися добрими свіжими овочами
Огірки з морквою по-корейськи на зиму
Інгредієнти для приготування огіркив з морквою по-корейськи:
- огірки свіжі — 4 кг
- морква — 1,5 кг
- одна головка часнику
- один червоний гострий перчик
- цукровий пісок — півсклянки
- оцет (9%) — одна склянка
- масло рослинне — одна склянка
- приправа по-корейськи — одна столова ложка
- сіль — три столові ложки
Приготування огірків з морквою по-корейськи:
- промиваємо огірки
- нарізаємо на кружечки
- зачищаємо моркву та миємо її
- натираємо на корейській тертці
- очищаємо часник
- натираємо на дрібній тертці
- всі ці інгредієнти змішуємо в глибокій мисці
- заправляємо їх сіллю, цукровим піском та приправою для корейської моркви вливаємо оцту
- вливаємо рослинного масла
- перемішуємо
- даємо чотири години настоятися
- кожної годин перемішуємо салат
- викладаємо в заздалегідь простерилізовані банки
- накриваємо кришками,
- укладаємо на дно каструлі невеликий рушник
- зверху акуратно виставляємо банки з огірочками по-корейськи
- заливаємо водою по плічка
- доводимо до кипіння
- стерилізуємо десять хвилин
- виймаємо банки
- щільно закриваємо кришки
- прибираємо банки на десять годин під теплу ковдру
- ставимо банки в холодильник на чотири години
- прибираємо для зберігання в темне місце
Смачного!
Фото: smachnoho.com.u
Огірки по-корейськи без моркви
Інгредієнти:
- огірки — 3 кг
- оцет (9%) — 150 мл
- масло рослинне — 150 мл
- перець чорний мелений — 15 г
- цукровий пісок — 150 гр
- часник — шість зубчиків
- сіль — 75 г
Приготування:
- замочуємо огірки в холодній воді на три години
- очищаємо плоди від плодоніжок з обох сторін
- нарізаємо не надто дрібною соломкою
- вливаємо в глибокий таз оцет та рослинне масло
- засипаємо перець, сіль та цукор
- перемішуємо
- додаємо подрібнений часник.
- додаємо в маринад нарізані огірки
- перемішуємо всю масу
- періодично помішуючи, витримуємо суміш протягом шести годин
- закладаємо салат в простерилізовані банки
- накриваємо кришками
- стерилізуємо банки з салатом, як у рецепті вище
- виймаємо банки з салатом після стерилізації
- перевертаємо догори дном
- прибираємо під теплу ковдру до охолодження
- прибираємо заготовки в темне місце .
Смачного!
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