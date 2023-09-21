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Огірки з кетчупом чілі на зиму без стерилізації. Рецепт
Запасаємось на зиму смачними огірочками в банках. Готуємо разом!
Огірки з кетчупом "Чилі" без стерилізації
Інгредієнти на три літрові банки огірків з кетчупом:
- огірки - 2 кг
- кетчуп – шість столових ложок
- сіль – три столові ложки
- цукор – дві столові ложки
- оцет - 75 мл
- перець горошком - дев’ять штук
- часник - три зубчики
- кріп - 3 гілки
Рецепт приготування огірків в кетчупі:
- на дно кожної банки кладемо по одній парасольці кропу
- по одному зубчику часнику
- по три горошинки перцю
- миємо огірки
- замочуємо у воді на чотири години
- дістаємо
- розкладаємо по банках
- кип'ятимо воду
- заливаємо огірки
- даємо їм постояти п’ять хвилин
- зливаємо воду
- знову закип'ятити чисту воду
- заливаємо нею огірки
- даємо постояти п’ятнадцять хвилин
- воду зливаємо в каструлю
- додаємо сіль, цукор, кетчуп "Чилі"
- кип'ятимо
- вливаємо оцет
- заливаємо маринадом огірки
- закатуємо банки чистими стерилізованими кришками
- зберігаємо у прохолодному місці.
Фото: instagram/kulbaba_zefir
Смачного!
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