Херсон - місто-привид, війна закінчиться, коли помре Путін. Світові ЗМІ про Україну 12 грудня
Росія продовжує виробляти високоточні ракети, Херсон - місто-привид, контрнаступ України відновиться після замерзання, війна закінчиться тоді, коли помре Путін - про це та не тільки писали світові ЗМІ
New York Times:
- Журналісти американського видання New York Times посилаючись на дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, пишуть, що Росія продовжує виробляти високоточні ракети. Є дані про те, що Росії щомісяця вдається виготовляти близько 40 ракет. Хоча багато хто вважає, що російські запаси сучасних ракет закінчуються, однак їх збройні заводи продовжують виробництво. Загалом РФ змогла виготовити 240 крилатих ракет Х-101 і близько 120 крилатих ракет морського базування "Калібр" з початку повномасштабної війни проти України.
- Не має жодних ознак того, що Росія та Україна наближаються до дипломатичної зустрічі, щоб обговорити припинення війни, яка почалася в лютому, коли відбулося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Журналісти New York Times відзначають, що теперішні заклики президента Володимира Зеленського до світових лідерів зосереджені на обороні та гуманітарній підтримці, оскільки мирні переговори наразі здаються дуже далекими.
- Також у New York Times вважають, що нещодавня атака ЗСУ на Мелітополь свідчить про важливість використання зброї великої дальності в українській кампанії з відвоювання земель на півдні. Звільнення Херсона дозволило більш ефективно бити в тил російської армії, яка окупувала українські землі.
- Стосовно політики США, у New York Times кажуть, що зараз адміністрація американського президента Джо Байдена сподівається посилити впливи на країни Африки після саміту лідерів США та Африки, який розпочнеться у вівторок, 13 грудня у Вашингтоні. Представники Білого дому кажуть, що триденний саміт включатиме зустрічі на найвищому рівні, нові ініціативи та ділові угоди, а також святкову вечерю в Білому домі. Американські політики сподіваються зменшити впливи Росії, Китаю та країн Близького Сходу на африканські держави.
Washington Times:
- На думку журналістів Washington Times, російські військові інсайдери ціляться в Володимира Путіна через невдачі у війні проти України. Російський президент "отримав на горіхи" від військових блогерів, які кажуть, що невміле керівництво їхньої країни винне у військових невдачах РФ в Україні, оскільки навіть Путін був змушений визнати, що війна триває набагато довше, ніж очікувалося. "Люди зовсім не сліпі й глухі. Люди середньої ланки навіть не приховують своїх поглядів, які, як би я сказав, не зовсім компліментарні щодо президента чи міністра оборони", - сказав в одному з відео офіцер Федеральної служби безпеки Росії Ігор Гіркін.
- Голова Комітету з розвідки Палати представників США Адам Шифф звинуватив президента Росії Володимира Путіна в спробі посіяти розбіжності серед американців, обмінявши баскетбольну зірку Брітні Ґрінер на засудженого російського торговця зброєю Віктора Бута в рамках обміну ув'язненими. Каліфорнійський демократ припустив, що це частина "прорахованого" підступу російського лідера, оскільки республіканці — і навіть деякі демократи — критикують адміністрацію Байдена за те, що вона погодилася звільнити такого високопоставленого росіянина, відповідального за розпалювання війни та насильства, але не змогла також забезпечити звільнення колишнього морського піхотинця США Пола Велана, якого чотири роки тому ув’язнили в Росії за звинуваченнями у шпигунстві.
Politico:
- Журналісти Politico звертають увагу, що Херсон вже місяць вільний від російських окупантів, однак досі залишається містом-привидом. Журналісти описують, яким є зараз життя звільненого міста. Журналісти зазначають, що росіяни, які відійшли, залишили по собі всілякі неприємні сюрпризи, а їхня артилерія продовжує бити по місту з нових, окопаних позицій через річку Дніпро. Коли місяць тому прибули вантажівки з гуманітарною допомогою, змучені війною та зневірені жителі стікалися на центральну площу Свободи за продуктами та речами. Але після атаки росіян, коли люди стояли в черзі, щоб увійти до банку наприкінці листопада, такі великі зібрання стали менш поширеними, а допомогу роздають із менших пунктів розподілу. Регіональні чиновники кажуть, що близько 80% довоєнного населення Херсона, яке налічувало близько 320 тис. осіб, втекли після того, як сюди вторглися росіяни. Оскільки залишилося близько 60-70 тыс. жителів, місто тепер виглядає як місто-привид . Ті, хто залишився, здебільшого сидять вдома і дуже обережно виходять на вулицю.
- Також Politico пише про те, що з’явилися чернетки звіту спеціального комітету, в якому описано провину колишнього президента США Дональда Трампа за його масштабні та безпідставні спроби підірвати вибори 2020 року. Особа, знайома зі складанням звіту, підкреслила, що сам звіт може не обмежуватися коротким викладом і вісьмома розділами, а також очікується, що він включатиме додатки, які охоплюють більше аспектів розслідування комітету. Очікується, що повний звіт включатиме результати розслідування всіх п’яти слідчих груп спеціального комітету, які досліджували дії Трампа, натовп, роль екстремізму в нападі, грошовий слід за мітингом Трампа 6 січня та провали правоохоронних органів.
CNN:
- Журналісти CNN фокусують увагу читачів на заяві міністра оборони України Олексія Резнікова про те, що контрнаступ України відновиться після замерзання. Резніков також пообіцяв, що "ЗСУ не мають наміру зупинятися". Міністр оборони назвав план України "дуже простим": звільнення всіх тимчасово окупованих територій України в тому вигляді, в якому вони були в 1991 році, коли кордони України були міжнародно визнані.
- Також у фокусі уваги CNN перемовини президента США Джо Байден з президентом України Володимиром Зеленським. Байден буде серед лідерів G7, які приєднаються до президента України у віртуальній. Ключовою темою буде енергетика — як негайна допомога Україні, так і енергетичні питання Європейського Союзу.
The Guardian:
- Британські журналісти з видання The Guardian акцентують на тому, що ЄС погодив додаткові 2 мільярди євро на військову підтримку України. Міністри закордонних справ ЄС на зустрічі в Брюсселі в понеділок підписали кошти для "Європейського фонду миру" фонду, який в основному використовувався для відшкодування державам-членам за постачання Україні зброї та нелетального військового обладнання. "Це рішення надсилає чіткий політичний сигнал про незмінну відданість ЄС військовій підтримці України та інших партнерів", — йдеться в заяві Ради міністрів ЄС.
- Також The Guardian звернув увагу на те, що президент Росії Володимир Путін не проведе прес-конференцію наприкінці року. Таке станеться вперше за десять років. Журналісти наголошують, що для Кремля – це порушення протоколу через війну в Україні. Прес-конференція-марафон традиційно є приводом для російського президента покращити свій імідж, адже телевізійне видовище дозволяє Путіну грати популіста на національному телебаченні в кінці кожного року. Однак у понеділок Кремль оголосив, що цього року прес-конференцію проводити не буде. За словами офіційних осіб, у Кремлі також не буде традиційної зустрічі з Новим роком, можливо, на це рішення вплинуло небажання святкувати, оскільки війна Росії в Україні йде не за планом.
BBC:
- Журналісти BBC присвятили статтю українському чорноморському порту Одеси, який відновив роботи після того, як Росія застосувала безпілотники іранського виробництва для ударів по енергетичних об’єктах міста. Одеса є одним із трьох портів, які використовуються для відвантаження зерна за угодою, укладеною за посередництва ООН. Незважаючи на те, що діяльність Одеського порту була ненадовго припинена в неділю, міністр сільського господарства України заявив, що експорт зерна припинятися не буде.
- Також важливою темою на BBC став корупційний скандал всередині ЄС. Арешти за ймовірну корупцію в Європейському парламенті викликають "дуже, дуже тривогу", заявив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель. А міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені заявив, що звинувачення проти чотирьох осіб були "дуже шкідливими". Серед заарештованих була віце-президентка Європейського парламенту Єва Кайлі, яка вважається однією з обвинувачених. Прокуратура підозрює, що держава Перської затоки, як повідомляється, Катар – намагалася вплинути на європейський парламент, жертвуючи гроші або подарунки.
Gazeta Wyborcza:
- Польські журналісти звернули увагу на слова президента Польщі Анджея Дуди про те, що "ніхто не зробить Росії те, що вона робить своїм сусідам". Країни НАТО можуть запевнити Росію, що не поводитимуться з нею так, як Москва ставиться до України, заявив Анджей Дуда, відповідаючи на запитання щодо ідеї президента Франції Емманюеля Макрона щодо гарантії безпеки Росії.
- Також у фокусі польських журналістів були слова президента України Володимира Зеленського про те що війна закінчиться тоді, коли помре Путін. У спеціальному випуску Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення" Зеленський відповів на запитання: "А що, якщо Путін застудиться і помре або випадково випаде з вікна і помре, війна триватиме?". Президент України сказав, що війни тоді не буде, адже: "Авторитарний режим - це страшно. Коли людина йде, інститути припиняються. Так було в Радянському Союзі. Все зупинилося".
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