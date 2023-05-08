Оголошено імена володарів спортивного "Оскара"

Про це повідомляє BBC.

Церемонія нагородження відбулася 8 травня у Парижі. Мессі став першим спортсменом, який переміг на Laureus World Sports Awards одразу в двох номінаціях. Збірну Аргентини визнали найкращою командою року. Форвард забив на чемпіонаті світу у її складі 7 голів та був визнаний найкращим гравцем турніру в грудні 2022 року.

Спортсменкою року стала ямайська спринтерка Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс. Вона виграла титул чемпіонки світу з бігу на 100 м у липні 2022 року в Орегоні (США) та ставши першою в історії легкоатлеткою, яка здобула п'ять золотих нагород ЧС в індивідуальних змаганнях.

Півзахисник "Манчестер Юнайтед" та збірної Данії Крістіан Еріксен переміг у номінації "Повернення року" - він повернувся у футбол після того, як пережив серцевий напад на полі під час матчу Євро-2020.

19-річний іспанський тенісист Карлос Алькарас отримав нагороду за "Прорив року". Він виграв Відкритий чемпіонат США та злетів на друге місце у світовому рейтингу.

За лауреатів нагороди голосували видатні спортсмени, які входять до складу Академії Laureus.