Оголошено імена володарів спортивного "Оскара"
Аргентинський футболіст Ліонель Мессі та ямайська легкоатлетка Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс стали володарями Laureus World Sports Awards - найкращим спортсменами 2022 року
Про це повідомляє BBC.
Церемонія нагородження відбулася 8 травня у Парижі. Мессі став першим спортсменом, який переміг на Laureus World Sports Awards одразу в двох номінаціях. Збірну Аргентини визнали найкращою командою року. Форвард забив на чемпіонаті світу у її складі 7 голів та був визнаний найкращим гравцем турніру в грудні 2022 року.
Спортсменкою року стала ямайська спринтерка Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс. Вона виграла титул чемпіонки світу з бігу на 100 м у липні 2022 року в Орегоні (США) та ставши першою в історії легкоатлеткою, яка здобула п'ять золотих нагород ЧС в індивідуальних змаганнях.
Півзахисник "Манчестер Юнайтед" та збірної Данії Крістіан Еріксен переміг у номінації "Повернення року" - він повернувся у футбол після того, як пережив серцевий напад на полі під час матчу Євро-2020.
19-річний іспанський тенісист Карлос Алькарас отримав нагороду за "Прорив року". Він виграв Відкритий чемпіонат США та злетів на друге місце у світовому рейтингу.
За лауреатів нагороди голосували видатні спортсмени, які входять до складу Академії Laureus.
- 28 лютого Мессі став найкращим футболістом року за версією ФІФА.
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