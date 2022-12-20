Оголошено ім'я найкращого спортсмена 2022 року за версією BBC Sports
Найкращим спортсменом 2022 року за версією BBC Sports визнано аргентинського футболіста Ліонеля Мессі
Про це повідомляє BBC Sports.
Мессі отримає приз BBC Sports Personality's World Sport Star. Ця нагорода вручається спортсмену, який протягом року досягнув найбільших успіхів на світовому рівні.
Мессі зі збірною Аргентини виграв чемпіонат світу-2022 та отримав "Золотий м'яч" найкращому футболісту турніру.
Аргентинець зіграв у Катарі 7 матчів, забив 7 голів та віддав 3 результативні передачі. Два м'ячі 35-річного Мессі та реалізований у післяматчевій серії пенальті, допомогли Аргентині перемогти у фіналі Францію.
Для збірної Аргентини цей титул став третім в історії. Вона також вигравала ЧС у 1978 та 1986 роках.
У 2021 році BBC Sports визнав найкращою у світі ірландку Рейчел Блекмор. Вона стала першою жінкою-жокеєм, яка виграла змагання Grand National за 182-річну історію скачок.
- 18 грудня збірна Аргентини переграла у фіналі по пенальті Францію та стала чемпіоном світу-2022.
- Ліонеля Мессі визнали найкращим футболістом чемпіонату світу-2022 в Катарі.
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