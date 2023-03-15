Оголошуємо збір, щоб влаштувати ворогу "темну"!

Наша 102 бригада вже майже рік знаходиться у Запорізькій області на передовій. За цей час хлопці не здали ворогу жодного сантиметра землі, незважаючи на його постійні спроби прорвати оборону. Протистояння ведеться цілодобово. Кажуть, що зі своїх позицій якщо й підуть - то тільки уперед, у наступ за Україну!

Виконання бойових завдань вночі значно покращить тепловізійний приціл.

Важлива кожна хвилина і кожна гривня, адже цей пристрій врятує життя не одного воїна.

Наша мета - 170 000 грн.

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