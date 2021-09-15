ОГПУ відкрив кримінальне провадження проти Лероса

Про це журналістам розповів начальник відділу ГСУ ДБР Максим Зінорук.



За його словами, 14 вересня 2021 року Генеральний прокурор відкрив кримінальне провадження щодо можливого вчинення злочину народним депутатом України.



"Сьогодні Офіс Генерального прокурора доручив слідчим Головного слідчого управління ДБР здійснювати досудове розслідування за фактом можливого вчинення народним депутатом України готування до завідомо неправдивого показання свідка (потерпілого) для надання слідчим органам", - повідомив Зінорук.



Він зазначив, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала публікація на одному з Telegram-каналів.

"У повідомленні містилось відео, де особа, схожа на народного депутата України Гео Лероса, підшукує співучасників для імітації нападу на себе. За це він забажав у невстановленого співрозмовника гроші. Метою імітації могло бути створення у суспільстві ілюзії погроз на його адресу нібито за політичну діяльність, але головною ціллю могла бути дискредитація органів державної влади", - сказав представник ДБР.



За його словами, попередня кваліфікація кримінального правопорушення - готування до злочину (ч. 1 ст. 14 КК України) та введення в оману суду або іншого уповноваженого органу (ч. 2 ст. 384 КК України), але у результаті проведення слідчих дій та у разі наявності інших підстав кваліфікація може бути змінена.



Наразі проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії. Планується призначення відповідних експертиз з метою підтвердження або спростування наявності монтажу на відео, ідентифікації зображеної особи, а також дослідження змісту розмови. Заплановані допити свідків, яким можуть бути відомі обставини вказаного кримінального провадження.

Нагадаємо, що 28 серпня Лерос заявив про ймовірний підпал свого автомобіля. Інцидент він пов’язав зі своєю політичною діяльністю.

Раніше у Державному бюро розслідувань заявили, що перевіряють інформацію про те, що нардеп Гео Лерос міг імітувати напад на себе.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb