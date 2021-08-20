ОГПУ завершив слідство у справі про держзраду Медведчука

Про це повідомила у своєму відеозверненні генпрокурорка Ірина Венедіктова.

"Слідство у резонансній справі за підозрою двох парламентарів в державній зраді та розграбуванні національних цінностей завершено. З сьогоднішнього дня матеріали провадження відкриті стороні захисту. Після їх ознайомлення з усім доказовим масивом, напрацьованим прокурорами і слідчими, справа піде до суду", - заявила вона.

Венедіктова зазначила, що матеріали справи відкриють Медведчуку, який перебуває під домашнім арештом.

Матеріали щодо його соратника по "Опозиційній платформі - За життя" Тараса Козака виділено в окреме провадження у зв'язку з його розшуком. При цьому основні слідчі дії щодо нього також завершені.



Нагадаємо, 11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у держзраді та замаху на розкрадання ресурсів у Криму двом народним депутатам України Віктору Медведчуку та Тараса Козака.

12 травня Медведчук прийшов для вручення йому підозри до Офісу генпрокурора.

Після цього журналісти опублікували записи розмов Медведчука, на яких, зокрема, йшлося про контрабанду вугілля з ОРДЛО, обмін полоненими та укладення з Росією контрактів на постачання газу та електрики.

Згодом, Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.

9 липня Медведчуку продовжили домашній арешт до 7 вересня.

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