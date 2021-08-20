ОГПУ завершив слідство у справі про держзраду Медведчука
Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі щодо ймовірної державної зради народним депутатом від "Опозиційної платформи — За життя" Віктором Медведчуком
Про це повідомила у своєму відеозверненні генпрокурорка Ірина Венедіктова.
"Слідство у резонансній справі за підозрою двох парламентарів в державній зраді та розграбуванні національних цінностей завершено. З сьогоднішнього дня матеріали провадження відкриті стороні захисту. Після їх ознайомлення з усім доказовим масивом, напрацьованим прокурорами і слідчими, справа піде до суду", - заявила вона.
Венедіктова зазначила, що матеріали справи відкриють Медведчуку, який перебуває під домашнім арештом.
Матеріали щодо його соратника по "Опозиційній платформі - За життя" Тараса Козака виділено в окреме провадження у зв'язку з його розшуком. При цьому основні слідчі дії щодо нього також завершені.
- Нагадаємо, 11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у держзраді та замаху на розкрадання ресурсів у Криму двом народним депутатам України Віктору Медведчуку та Тараса Козака.
- 12 травня Медведчук прийшов для вручення йому підозри до Офісу генпрокурора.
- Після цього журналісти опублікували записи розмов Медведчука, на яких, зокрема, йшлося про контрабанду вугілля з ОРДЛО, обмін полоненими та укладення з Росією контрактів на постачання газу та електрики.
- Згодом, Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.
- 9 липня Медведчуку продовжили домашній арешт до 7 вересня.
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