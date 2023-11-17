"ОК Південь": для росіян на лівобережжі Дніпра довго лишатися на одній позиції смертельно небезпечно

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Їх там немало, на лівобережній материковій частині України. Ворог мав час і можливості сконцентрувати великі потужності, людський ресурс, озброєння та техніку", - пояснює військова.

Гуменюк зауважила, що у зведеннях Генерального штабу ЗСУ йдеться про велику кількість знищених артилерійських систем щодобово, але у ворога все ніяк не закінчиться техніка, адже обстріли мирних населених пунктів продовжуються.

"Те що вони намагаються налагоджувати альтернативні шляхи, зокрема підтягувати через Мелітополь, це говорить про те, що вони відчувають вогневий контроль, який Силам оборони вдається встановлювати над іншими логістичними шляхами. Вони навіть самі не завжди знають куди цього разу переміщуються, але чітко розуміють, що залишатися на одній і тій самій позиції для них смертельно небезпечно", - підкреслила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру.

Нагадаємо, що українським морським піхотинцям вдалося закріпитися на декількох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку. ЗСУ відтісняють росіян якомога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне українське населення від постійних російських обстрілів.