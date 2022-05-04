Охочих виїхати з Лисичанська та Сєверодонецька майже немає, евакуюватися з Рубіжного та Попасної неможливо
На Луганщині залишається близько 50 тис. людей
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Телеграм.
"Охочих виїжджати вже майже немає. З Лисичанська та Сєвєродонецька евакуювали лише 29 людей. 24 лисичанина та п‘ятеро сєвєродончан вже прямують в безпеку", – написав він.
"Протилежна ситуація в Рубіжному та Попасній, охочих виїхати сотні, але через щільність обстрілів евакуація звідти неможлива", – підкреслив голова ОВА.
При цьому з Лисичанська та Сєверодонецька надходить багато заявок на гуманітарну допомогу.
"Близько двох тижнів з обласного центру евакуаційний автобус щодня їде майже порожнім. Натомість заявок щодо отримання гумдопомоги стабільно багато. Їжу, ліки та засоби гігієни по бомбосховищам розвозять поліцейські, рятувальники та волонтери", – вказав Гайдай.
У Сєвєродонецьку ще перебуває 10% містян, а загалом в області залишилися близько 50 тисяч мешканців.
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