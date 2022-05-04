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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Охочих виїхати з Лисичанська та Сєверодонецька майже немає, евакуюватися з Рубіжного та Попасної неможливо

Охочих виїхати з Лисичанська та Сєверодонецька майже немає, евакуюватися з Рубіжного та Попасної неможливо

4 травня, 2022 середа
12:10
війна з Росією евакуація гумкоридор

На Луганщині залишається близько 50 тис. людей

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Телеграм.

"Охочих виїжджати вже майже немає. З Лисичанська та Сєвєродонецька евакуювали лише 29 людей. 24 лисичанина та п‘ятеро сєвєродончан вже прямують в безпеку", – написав він.

"Протилежна ситуація в Рубіжному та Попасній, охочих виїхати сотні, але через щільність обстрілів евакуація звідти неможлива", – підкреслив голова ОВА.

При цьому з Лисичанська та Сєверодонецька надходить багато заявок на гуманітарну допомогу.

"Близько двох тижнів з обласного центру евакуаційний автобус щодня  їде майже порожнім. Натомість заявок щодо отримання гумдопомоги стабільно багато. Їжу, ліки та засоби гігієни по бомбосховищам розвозять поліцейські, рятувальники та волонтери", – вказав Гайдай.

У Сєвєродонецьку ще перебуває 10% містян, а загалом в області залишилися близько 50 тисяч мешканців.

  • Нагадаємо, Росія розгорнула під Ізюмом 22 батальйонно-тактичні групи та намагається вийти за його межі, щоб захопити Краматорськ і Сєвєродонецьк.
  • Як повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 3 травня, окупанти продовжують наступ під Ізюмом Харківської області. Для підтримки своїх військ на цій ділянці росіяни перекинули важкі міномети "Тюльпан" і реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) "Смерч".
  • Днями радник голови Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що наступальні дії окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Ізюм та Кривий ріг не матимуть успіху і новий можливий наступ Росії теж провалиться

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гуманітарна допомога
Луганська область
евакуація
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