Охоронець Олександрівської лікарні напав на відвідувача: поліція почала розслідувати факт бійки

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.



До правоохоронців звернувся потерпілий 39 років та повідомив, що біля в’їзду до лікарні охоронець наніс йому тілесні ушкодження металевою палицею та застосував сльозогінний газ.



Нападником виявився 50-річний чоловік. Правоохоронці встановлюють всі обставини цього інциденту та вивчають записи відеонагляду.



Печерське управління поліції розпочало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає штраф до 850 грн або громадські роботи на строк до 200 годин, або виправні роботи на строк до року.



Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 11 листопада у Києві до лікарні з тілесними ушкодженнями потрапив музичний продюсер гурту KAZKA та композитор Микола Журавльов.