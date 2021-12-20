Охоронятимуть порти в Чорному морі: на Одещині розмістять патрульні катери

Про це заявив командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа, передає УНІАН.



"Майбутній дивізіон патрульних катерів знаходитиметься у порту "Південний". Торік за допомогою президента ми отримали причальний фронт у 120 метрів. Там буде локально розміщуватися цей дивізіон, який забезпечить безпеку мореплавства у прибережній морській зоні, охоронно-оборонних портах у Чорному морі. Також це охорона й оборона того ж острова Зміїний, захист комунікацій", - пояснив він.



Також Неїжпапа зазначив, що США передали Україні катери "Айленд". У 2021 році три екіпажі для них пройшли підготовку в Балтиморі, США, а 6 грудня на суднях урочисто підняли український прапор.



"Два катери повноцінно увійшли до складу Військово-морських сил", - зауважив командувач ВМС.



Крім того, він розповів про розвиток військово-морських баз та низки інших напрямів, зокрема, ударних спроможностей.



"Ракетний комплекс "Нептун" наступного року отримає перший дивізіонний комплект і навесні буде повністю готовий і включений до складу ВМС України. Деяка техніка закуплена, перша так звана батарея вже готова", - наголосив Олексій Неїжпапа.



Також командувач ВМС додав, що в Туреччині вже на понад 70% готовий корвет для ВМС ЗСУ.



"Зараз у Туреччині вже готово більше ніж 70% корабля. Тобто в наступному році корпус буде підготовлений до спуску на воду. До кінця 2022 року цей наш корвет прийде на добудування в Україну як готова одиниця, протягом 2023 року його обладнають відповідною технікою і він буде готовий до державних випробувань. А у 2024 році його включать до складу ВМС", - повідомив він.



Крім того, Неїжпапа наголосив на важливості протимінної діяльності для ВМС і контролю підводного простору, оскільки береги Чорного й Азовського морів, підконтрольні Україні, мають невеликі глибини, у зв'язку з цим зростає ймовірність використання ворогом мін.



"Тому придбання у Великій Британії двох перших протимінних кораблів (вони з дуже сучасної серії, що дозволить їм бути найсучаснішими у Чорному морі) сприяє набуттю протимінних спроможностей", - заявив командувач ВМС ЗСУ.



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