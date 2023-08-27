Окремі стратегічні енергетичні підприємства треба повернути державі, - Зеленський

З такою пропозицією український президент Володимир Зеленський виступив в інтерв'ю, що ввечері у неділю, 27 серпня 2023 року, вийшло в етері телевізійного марафону "Єдині новини".

"Деякі енергетичні об'єкти повинні повернутись під контроль держави, щоб не було тих чи інших ризиків. На це підприємство зайти ми не можемо і забезпечити його безпеку. Чому? Бо ключі від цього підприємства у такої людини. Ми можемо зайти. Якщо це такий виклик, це так. При всій повазі до приватної власності", - пояснив свою точку зору глава держави.

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"Це ніяка не революція. Це абсолютна вимога військового часу", - додав Володимир Зеленський.

Інакше, наголосив Зеленський, Україна не зможе "пройти зиму" й в країні виникне "внутрішній вибух, що одразу послабить нас на фронті".