"Старий маразматик": розвідка перехопила розмову, в якій окупант ділиться враженнями від промови Путіна 9 травня
ГУР перехопило розмову окупанта із подругою, у якій він ділиться враженнями від військового параду у Москві на честь 9 травня
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
Як передає ГУР, перехоплена розмова демонструє ставлення російських військових до параду на честь так званого Дня перемоги у Москві. Загарбник у телефонному дзвінку не розуміє причини проведення урочистостей в столиці РФ.
"Через COVID парад скасували, а через війну – ні. Логічно..." - коментує він.
Його подруга і взагалі ставить під сумнів адекватність Путіна та не може збагнути логіку ходу думок президента РФ.
"Сьогодні Путін на параді віддав шану загиблим в Одесі у 2014. Він адекватний взагалі, ні? Його промова це якась жесть. До чого тут Одеса, Донбас, Суворов, Мономах і велика вітчизняна війна?"
"Ну, що ти хочеш. Старий маразматик уже", - коментує окупант.
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