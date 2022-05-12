Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Як передає ГУР, перехоплена розмова демонструє ставлення російських військових до параду на честь так званого Дня перемоги у Москві. Загарбник у телефонному дзвінку не розуміє причини проведення урочистостей в столиці РФ.

"Через COVID парад скасували, а через війну – ні. Логічно..." - коментує він.

Його подруга і взагалі ставить під сумнів адекватність Путіна та не може збагнути логіку ходу думок президента РФ.

"Сьогодні Путін на параді віддав шану загиблим в Одесі у 2014. Він адекватний взагалі, ні? Його промова це якась жесть. До чого тут Одеса, Донбас, Суворов, Мономах і велика вітчизняна війна?"

"Ну, що ти хочеш. Старий маразматик уже", - коментує окупант.

"Мы сейчас даже не спешим с выполнением приказов": СБУ перехопила розмову окупанта з донькою

Нагадаємо, нещодавно СБУ перехопила телефонну розмову окупанта, в якій йшлося про те, що РФ вивозить із Маріуполя величезну кількість КАМазів із тілами ліквідованих російських військових

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