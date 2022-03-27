Окупант поширює постановочні відео нібито з нелюдським ставленням до полонених з РФ, - Залужний
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що українське війська неухильно дотримується норм міжнародного права
Про це він написав у Facebook.
"З метою дискредитації сил оборони України ворог знімає та поширює постановочні відео з нелюдським ставленням нібито "українських військових" до "російських полонених". Наголошую, військовослужбовці Збройних Сил України та інших законних військових формувань неухильно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права", - зауважив Залужний.
Головнокомандувач закликав довіряти лише офіційним джерелам.
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