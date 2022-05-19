Окупанти 19 травня обстріляли Гірську громаду Луганської області

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у telegram.

"Важка ситуація нині на всій території Луганської області, кожен населений пункт потерпає від ворожих обстрілів. рашисти умисно гатять по житловому масиву. У Гірській громаді масові руйнації житлових будинків. Вбито одну людину, ще троє отримали поранення. Люди на вулицю бояться виходити", - написав він.

За словами очільника області, 19 травня вдалося евакуювати 17 людей, з них чотири дитини. Також на Луганщину довезли гуманітарну допомогу.

У Сєвєродонецьку сьогодні, 19 травня, через постійні обстріли окупантів зазнали поранень понад 40 людей, ще 12 загинули.

Окупанти намагаються відрізати Луганську область від сполучення з іншими регіонами, захопивши трасу "Лисичанськ-Бахмут".

У Луганську та Ровеньках відбуваються акції протесту. Мітингувальники вимагають повернути додому примусово мобілізованих до армії Росії.

На Луганщині 18 травня окупанти обстріляли останню велику електропідстанцію та знеструмили її.

15 травня очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що 10% території області під контролем України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb