Окупанти 19 травня обстріляли Гірську громаду Луганської області
Російські військовослужбовці 19 обстрілювали Луганщину. Одна людина загинула, ще троє травмовані
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у telegram.
"Важка ситуація нині на всій території Луганської області, кожен населений пункт потерпає від ворожих обстрілів. рашисти умисно гатять по житловому масиву. У Гірській громаді масові руйнації житлових будинків. Вбито одну людину, ще троє отримали поранення. Люди на вулицю бояться виходити", - написав він.
За словами очільника області, 19 травня вдалося евакуювати 17 людей, з них чотири дитини. Також на Луганщину довезли гуманітарну допомогу.
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