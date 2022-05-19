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Головна війна з Росією Окупанти 19 травня обстріляли Гірську громаду Луганської області

Окупанти 19 травня обстріляли Гірську громаду Луганської області

19 травня, 2022 четвер
22:49
війна з Росією На фото зруйноване помекання у Луганській області

Російські військовослужбовці 19 обстрілювали Луганщину. Одна людина загинула, ще троє травмовані

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у telegram. 

"Важка ситуація нині на всій території Луганської області, кожен населений пункт потерпає від ворожих обстрілів. рашисти умисно гатять по житловому масиву. У Гірській громаді масові руйнації житлових будинків. Вбито одну людину, ще троє отримали поранення. Люди на вулицю бояться виходити", - написав він.

За словами очільника області, 19 травня вдалося евакуювати 17 людей, з них чотири дитини. Також на Луганщину довезли гуманітарну допомогу.

  • У Сєвєродонецьку сьогодні, 19 травня, через постійні обстріли окупантів зазнали поранень понад 40 людей, ще 12 загинули.
  • Окупанти намагаються відрізати Луганську область від сполучення з іншими регіонами, захопивши трасу "Лисичанськ-Бахмут". 
  • У Луганську та Ровеньках відбуваються акції протесту. Мітингувальники вимагають повернути додому примусово мобілізованих до армії Росії. 
  • На Луганщині 18 травня окупанти обстріляли останню велику електропідстанцію та знеструмили її. 
  • 15 травня очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що 10% території області під контролем України.

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