У Сєвєродонецьку через обстріли загинули 12 людей, ще 40 зазнали поранень

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Ворог від ранку обстрілює Сєвєродонецьк із важкого озброєння. Здебільшого цілеспрямовано влучає у житлові будинки.

За словами Гайдая, дані щодо загиблих та постраждалих уточнюють. Через безперервні обстріли обстежити територію неможливо.

На Луганщині 18 травня окупанти обстріляли останню велику електропідстанцію та знеструмили її.

Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що наступ російських окупантів на Сєвєродонецьк і Лисичанськ, що на Луганщині, триватиме ще 2-3 тижні, адже ворог виснажиться.

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