Військовий експерт висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".

"Окупанти не зняли з порядку денного завершення малого кола оточення, яке передбачає захоплення Сєвєродонецька і Лисичанська, а також контроль над трасою Лисичанськ-Бахмут. Це завдання залишається в силі. Тому впродовж 2-3 тижнів наступи в цьому напрямку продовжуватимуться. Хоча бойові дії тривають довгий час і просування війська окупантів є надзвичайно обмеженим", - зазначив Згурець.

Аналітик додав, що повільні темпи просування російських окупаційних військ руйнують плани захоплення українських територій, адже армія ворога з часом виснажується.

"Після 2-3 тижнів наступу на Сєвєродонецьк і Лисичанськ настане виснаження. На мою думку, тоді російська армія буде закріплюватися на тих рубежах, які їм вдасться захопити і, можливо, навіть буде вирівнювати лінію фронту. Якщо згадати Попасну і Рубіжне, щоб зрівняти з землею Попасну й просунутися на декілька кілометрів уперед, росіянам знадобилося понад 1,5 місяця. Тобто повільний рух руйнує плани швидкого захоплення центру цієї території", - зауважив Сергій Згурець.

Боєць ЗСУ у ТрО Лисичанська Сергій Шакун в етері Еспресо розповів, що росіяни хочуть перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у телеграм, що Росія продовжила обстріли Луганщини 18 травня, унаслідок чого у Сєвєродонецьку четверо загиблих і троє поранених.

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