Наступ окупантів на Сєвєродонецьк і Лисичанськ триватиме ще 2-3 тижні, - військовий експерт Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що наступ російських окупантів на Сєвєродонецьк і Лисичанськ, що на Луганщині, триватиме ще 2-3 тижні, адже ворог виснажиться
Військовий експерт висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".
"Окупанти не зняли з порядку денного завершення малого кола оточення, яке передбачає захоплення Сєвєродонецька і Лисичанська, а також контроль над трасою Лисичанськ-Бахмут. Це завдання залишається в силі. Тому впродовж 2-3 тижнів наступи в цьому напрямку продовжуватимуться. Хоча бойові дії тривають довгий час і просування війська окупантів є надзвичайно обмеженим", - зазначив Згурець.
Аналітик додав, що повільні темпи просування російських окупаційних військ руйнують плани захоплення українських територій, адже армія ворога з часом виснажується.
"Після 2-3 тижнів наступу на Сєвєродонецьк і Лисичанськ настане виснаження. На мою думку, тоді російська армія буде закріплюватися на тих рубежах, які їм вдасться захопити і, можливо, навіть буде вирівнювати лінію фронту. Якщо згадати Попасну і Рубіжне, щоб зрівняти з землею Попасну й просунутися на декілька кілометрів уперед, росіянам знадобилося понад 1,5 місяця. Тобто повільний рух руйнує плани швидкого захоплення центру цієї території", - зауважив Сергій Згурець.
- Боєць ЗСУ у ТрО Лисичанська Сергій Шакун в етері Еспресо розповів, що росіяни хочуть перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут.
- Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у телеграм, що Росія продовжила обстріли Луганщини 18 травня, унаслідок чого у Сєвєродонецьку четверо загиблих і троє поранених.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.43
Купівля 31.43Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.87Продаж 33.72
- Актуальне
- Важливе