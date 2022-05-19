Росіяни намагаються відрізати Луганську область від сполучення з іншими регіонами

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Російські терористи намагаються захопити трасу "Лисичанськ-Бахмут".



Росіяни обстрілюють усі населені пункти Луганщини. Ремонтувати комунікації неможливо. Через постійні бойові дії до Білогорівки дістатися неможливо.

Нагадаємо, у Луганську та Ровеньках проходять акції протесту. Мітингувальники вимагають повернути додому примусово мобілізованих до армії Росії.