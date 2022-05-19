Росіяни намагаються відрізати Луганську область від сполучення з іншими регіонами
Окупанти намагаються відрізати Луганську область від сполучення з іншими регіонами, захопивши трасу "Лисичанськ-Бахмут"
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Російські терористи намагаються захопити трасу "Лисичанськ-Бахмут".
Росіяни обстрілюють усі населені пункти Луганщини. Ремонтувати комунікації неможливо. Через постійні бойові дії до Білогорівки дістатися неможливо.
- Нагадаємо, у Луганську та Ровеньках проходять акції протесту. Мітингувальники вимагають повернути додому примусово мобілізованих до армії Росії.
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