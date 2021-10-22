Окупанти 9 разів порушили "тишу" на Донбасі: поранено українського військового, ще один травмований
Упродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню на Донбасі, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Неподалік Золотого-4 ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.
У напрямку Красногорівки найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 100 мм.
У бік Катеринівки окупанти два рази відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Українські позиції в районі Новолуганського окупант обстріляв двічі, використовуючи великокаліберні кулемети та ручні протитанкові гранатомети.
Біля Новозванівки ворог застосував протитанковий ракетний комплекс.
Поблизу Луганського обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один зазнав бойового травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
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