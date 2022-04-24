Окупанти активізували штурмові дії та обстрілюють всі вільні населені пункти Луганщини, – голова ОВА

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Росіяни вітали зі святом цілу ніч. Бої у Рубіжному та Попасній тривають. Масова руйнація житлових будинків по всій області. Кількість жертв уточнюється", – заявив він.

Російські війська активізували наступальні і штурмові дії на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках. Йдуть бої в Рубіжному та Попасній. На Сєвєродонецькому напрямку ворог навів понтонні переправи через річку Красна.