Окупанти активізували штурмові дії та обстрілюють всі вільні населені пункти Луганщини, – голова ОВА
Російські військові активізували наступальні й штурмові дії на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках. Загарбники обстрілюють всі вільні населені пункти Луганщини
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Росіяни вітали зі святом цілу ніч. Бої у Рубіжному та Попасній тривають. Масова руйнація житлових будинків по всій області. Кількість жертв уточнюється", – заявив він.
Російські війська активізували наступальні і штурмові дії на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках. Йдуть бої в Рубіжному та Попасній. На Сєвєродонецькому напрямку ворог навів понтонні переправи через річку Красна.
- У Генштабі зазначають, що на Донецькому і Таврійському напрямках ворог здійснює вогневий вплив на позиції наших військ із застосуванням мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.73
Купівля 30.73Продаж 32
-
EUR
Купівля 33.17Продаж 34.72
- Актуальне
- Важливе