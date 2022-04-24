За 60 км від державного кордону України Росія розгорнула пускові установки ОТРК “Іскандер-М”, - Генштаб

Оперативну інформацію Генштаб поширив у Facebook



"Ворог проводить перегрупування та нарощує підрозділи ракетних військ і артилерії з метою підтримки наступальних дій. На Слобожанському напрямку ворог збільшує угруповання військ внаслідок перекидання та зосередження додаткових підрозділів у Бєлгородській області. За 60 км від державного кордону України розгорнуто пускові установки ОТРК “Іскандер-М”. Ворог продовжує часткове блокування Харкова, здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури. В районі населеного пункту Коротичі противник провів дистанційне мінування місцевості", - йдеться у звіті Генштабу.



На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. У районах населених пунктів Грабовка, Глибоцьке та Калініно Гомельська області проводилось інженерне обладнання позицій.



На Сіверському напрямку без суттєвих змін. Прикордонна служба ФСБ РФ продовжує забезпечувати посилену охорону українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Противник нарощує інженерно-фортифікаційне обладнання позицій у Брянській області на відстані до 3 км від державного кордону України.



Окупанти обстрілюють позицій наших військ в районах населених пунктів Курулька та Нова Дмитрівка. Проводиться повітряна розвідка позицій підрозділів ЗСУ за допомогою БПЛА “Орлан-10” в районах населених пунктів Барвінкове, Курулька та Гусарівка.



На Донецькому і Таврійському напрямках ворог здійснює вогневий вплив на позиції наших військ із застосуванням мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення. Активізував наступальні і штурмові дії на Сєверодонецькому, Курахівському та Попаснянському напрямках. Йдуть бої в районах населених пунктів Зарічне, Рубіжне і Попасна. На Сєверодонецькому напрямку ворог навів понтонні переправи через річку Красна. На Авдіївському напрямку нарощує систему протиповітряної оборони.



На Маріупольському напрямку противник продовжував здійснювати вогневий вплив та блокувати наші підрозділи в районі Азовсталі. Завдає авіаційних ударів, зокрема з літаків дальньої авіації. Використовуючи залізничне сполучення, противник робить спроби налагодити логістичне забезпечення військ.



На Південнобузькому напрямку ворог продовжує утримувати зайняті позиції, на окремих напрямках намагається покращити тактичне положення, здійснює вогневий вплив на позиції підрозділів наших військ та об’єкти цивільної інфраструктури українських населених пунктів.





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