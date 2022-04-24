За добу ППО знищили 17 цілей РФ: серед них 3 літаки і 9 БпЛА
За добу 23 квітня ППО ЗСУ знищили 17 повітряних цілей росіян
Про це повідомляє офіційний Facebook командування Повітряних сил ЗСУ.
"Військово-транспортна, винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних Сил продовжує виконання завдань у повітряному просторі України, здійснює підтримку та прикриття наземних військ, наносить вогневі ураження по позиціях російських окупаційних військ. А протиповітряна оборона держави продовжує нищити ворога у повітрі", - йдеться у повідомленні ЗСУ.
За підсумками 23 квітня, уражено 17 повітряних цілей: 3 літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25), 5 крилатих ракет та 9 БпЛА ОТР.
- 23 квітня Росія обстріляла Одесу з Каспійського моря, було пошкоджено військовий об'єкт та 2 житлові будинки.
- В Одесі від ракетного обстрілу російських військ загинули восьмеро людей, 18 – поранені.
- Ввечері 23 квітня на Одещині воїни підрозділу Повітряних Сил ЗСУ збили дві російські крилаті ракети.
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