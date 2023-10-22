Окупанти атакували 4 населені пункти Донеччини: 2 загиблих, 3 постраждалих
Російські терористи у неділю, 22 жовтня, обстріляли селища Калинівка, Васюківка, Нетайлове та місто Торецьк Донецької області. Унаслідок цього загинули дві людини, 3 отримали поранення
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Зазначається, що зранку ворог обстріляв селище Калинівка Бахмутського району. Від отриманих травм, перебуваючи на території власного домоволодіння, загинув 58-річний місцевий житель.
Водночас окупанти мінометами вдарили по селищу Васюківка Бахмутського району. Від прямого влучання снаряда в легковий автомобіль помер 61-річний чоловік.
Також у селищі Нетайлове Покровського району від обстрілу зазнав тілесних ушкоджень 19-річний хлопець, а у Торецьку внаслідок ворожого обстрілу отримали контузії 59-річна жінка та чоловік 60 років.
Також пошкоджені приватні домоволодіння, багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі.
- Російська армія в ніч 22 жовтня здійснила обстріл ракетами, мінометами та артилерією Харківської, Донецької, Сумської та Херсонської областей. У селі Новий Коротич внаслідок атаки по поштовому терміналу загинули 6 людей, ще 16 постраждали.
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