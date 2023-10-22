Окупанти атакували 4 населені пункти Донеччини: 2 загиблих, 3 постраждалих

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що зранку ворог обстріляв селище Калинівка Бахмутського району. Від отриманих травм, перебуваючи на території власного домоволодіння, загинув 58-річний місцевий житель.

Водночас окупанти мінометами вдарили по селищу Васюківка Бахмутського району. Від прямого влучання снаряда в легковий автомобіль помер 61-річний чоловік.

Також у селищі Нетайлове Покровського району від обстрілу зазнав тілесних ушкоджень 19-річний хлопець, а у Торецьку внаслідок ворожого обстрілу отримали контузії 59-річна жінка та чоловік 60 років.

Також пошкоджені приватні домоволодіння, багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі.