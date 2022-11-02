Про це пише Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"Триває примусова так звана евакуація цивільних жителів з населених пунктів на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Зокрема, з населеного пункту Велика Лепетиха окупанти вивозять людей автобусами. Виїзд приватним транспортом заборонений", - йдеться в повідомленні.

Також відзначено переміщення російськими окупантами архівних документів із адміністративних будівель Херсону.

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