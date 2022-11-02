Окупанти автобусами вивозять людей з Великої Лепетихи, що на Херсонщині, - Генштаб ЗСУ
Загарбники продовжують примусове переселення українців із Херсонської області - людей вивозять автобусами та забороняють виїзд приватним транспортом
Про це пише Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
"Триває примусова так звана евакуація цивільних жителів з населених пунктів на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Зокрема, з населеного пункту Велика Лепетиха окупанти вивозять людей автобусами. Виїзд приватним транспортом заборонений", - йдеться в повідомленні.
Також відзначено переміщення російськими окупантами архівних документів із адміністративних будівель Херсону.
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