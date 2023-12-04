Окупанти будують новий військовий шпиталь у Криму, – ЦНС

Про це повідомив Центр нацспротиву.

Шпиталь будують у тимчасово окупованому Севастополі. Згідно із задумом, там мають уміщуватися 150 осіб. Здати шпиталь в експлуатацію планують до весни 2024 року.

"Відтак окупанти й надалі будуть використовувати цивільну інфраструктуру та обмежувати право місцевих на отримання медичної допомоги", - зауважили в ЦНС.