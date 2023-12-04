Окупанти будують новий військовий шпиталь у Криму, – ЦНС
Росіяни в тимчасово окупованому Криму будують новий військовий шпиталь. Це зумовлено великими втратами ворожої армії у війні проти України
Про це повідомив Центр нацспротиву.
Шпиталь будують у тимчасово окупованому Севастополі. Згідно із задумом, там мають уміщуватися 150 осіб. Здати шпиталь в експлуатацію планують до весни 2024 року.
"Відтак окупанти й надалі будуть використовувати цивільну інфраструктуру та обмежувати право місцевих на отримання медичної допомоги", - зауважили в ЦНС.
- Раніше ЦНС повідомляв, що в тимчасово окупованому Криму зростає дефіцит ліків для цивільного населення, адже медпрепарати насамперед призначаються для російських військових.
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