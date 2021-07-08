Окупанти "ДНР" виставили на аукціон конфіскований у переселенців будинок

Про це повідомляють окупанти, передає "Остров".



Йдеться про житловий будинок під Ясинуватою. Торговці краденим призначили за будинок, відібраний у власників, які змушені були покинути його через російську окупацію, стартову ціну в 1,7 млн рублів (618 541 грн - ред). Торги призначені на 19 липня.



"Домоволодіння знаходиться в селі Василівка Ясинуватського району і складається з житлового будинку з надвірними будівлями загальною площею 294,80 кв. м, земельної ділянки площею 0,2500 га та земельної ділянки 0,05 га. Рік побудови – 2008-й. Стіни житлового будинку, мансарди, прибудови, сараю – цегла, стіни підвалу під житловим будинком, гаража, лазні, вигрібної ями – шлакоблоки", - йдеться у повідомленні.



Сепаратистські ЗМІ пишуть, що "процеси використання житлового фонду, залишеного донеччанами, які виїхали" запущені особисто ватажком бойовиків Денисом Пушиліним.

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