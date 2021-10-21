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Головна війна з Росією Окупанти двічі порушили "тишу" на Донбасі: стріляли із гранатометів

Окупанти двічі порушили "тишу" на Донбасі: стріляли із гранатометів

21 жовтня, 2021 четвер
17:51
війна з Росією сепар

Упродовж доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню на Донбасі

Про це передає пресцентр штабу ООС.

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи.

Так, у районі Луганського ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Південного окупанти здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

 

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новини Донбасу
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гранатомети
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