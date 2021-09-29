Окупанти двічі порушили "тишу" на Донбасі, українські військові стріляли у відповідь
Від початку цієї доби, 29 вересня, російсько-окупаційні війська 2 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Ігноруючи домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи, збройні формування Російської Федерації продовжують обстріли позицій Збройних Сил України.
Так, у районі Золотого-4 окупант вів прицільний вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
Крім того, російські найманці обстріляли позиції українських військових поблизу населеного пункту ПІСКИ, застосувавши ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
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