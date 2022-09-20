Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"Продовжуються заходи так званої мобілізації на тимчасово окупованих противником територіях. За наявною інформацією, з 14 вересня поточного року скасовано дію раніше виданих документів про відстрочку по мобілізації близько п’ятистам працівникам Єнакіївського металургійного заводу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, введено заборону на виїзд чоловікам з території тимчасово окупованого Криму без дозволу військових комісаріатів.

Також противник продовжує вживати заходи щодо поповнення втрат та формування резервних підрозділів. За наявною інформацією, на базі 36-ї окремої мотострілецької бригади 29-ї загальновійськової армії Східного військового округу, що дислокується в населеному пункті Борзя Забайкальського краю, триває формування чотирьох стрілецьких батальйонів.

"Комплектування офіцерських посад в зазначених батальйонах здійснюється за рахунок викладачів Далекосхідного вищого загальновійськового командного училища. Раніше повідомлялось про формування морського стрілецького полку на базі Чорноморського вищого військово-морського училища у тимчасово окупованому Севастополі", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі додають, що російське військове керівництво під час формування зазначених підрозділів продовжує застосовувати практику часів Другої світової війни, що свідчить про суттєві проблеми й прорахунки.

Військові Збройних сил України знищили 70% особового складу російських окупантів у Сватовому Луганської області, у Новоайдарі уразили район зосередження озброєння та військової техніки ворога.

За 19 вересня війська РФ завдали 10 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснили понад 56 обстрілів з РСЗВ по об’єктах України. Водночас Сили оборони України відбили атаки противника в районах Майорська, Веселої, Курдюмівки та Новомихайлівки.

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