Окупанти формують 4 стрілецькі батальйони та "мобілізують" викладачів і працівників єнакіївського заводу, - Генштаб
Окупанти скасували відстрочку від "мобілізації" близько 500 працівникам Єнакіївського металургійного заводу та формують чотири стрілецькі батальйони
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
"Продовжуються заходи так званої мобілізації на тимчасово окупованих противником територіях. За наявною інформацією, з 14 вересня поточного року скасовано дію раніше виданих документів про відстрочку по мобілізації близько п’ятистам працівникам Єнакіївського металургійного заводу", - йдеться в повідомленні.
Крім того, введено заборону на виїзд чоловікам з території тимчасово окупованого Криму без дозволу військових комісаріатів.
Також противник продовжує вживати заходи щодо поповнення втрат та формування резервних підрозділів. За наявною інформацією, на базі 36-ї окремої мотострілецької бригади 29-ї загальновійськової армії Східного військового округу, що дислокується в населеному пункті Борзя Забайкальського краю, триває формування чотирьох стрілецьких батальйонів.
"Комплектування офіцерських посад в зазначених батальйонах здійснюється за рахунок викладачів Далекосхідного вищого загальновійськового командного училища. Раніше повідомлялось про формування морського стрілецького полку на базі Чорноморського вищого військово-морського училища у тимчасово окупованому Севастополі", - йдеться в повідомленні.
У Генштабі додають, що російське військове керівництво під час формування зазначених підрозділів продовжує застосовувати практику часів Другої світової війни, що свідчить про суттєві проблеми й прорахунки.
- Військові Збройних сил України знищили 70% особового складу російських окупантів у Сватовому Луганської області, у Новоайдарі уразили район зосередження озброєння та військової техніки ворога.
- За 19 вересня війська РФ завдали 10 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснили понад 56 обстрілів з РСЗВ по об’єктах України. Водночас Сили оборони України відбили атаки противника в районах Майорська, Веселої, Курдюмівки та Новомихайлівки.
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