Окупанти гатили по Сумщині: понад 80 прильотів
Росіяни били по територіях Есманської, Миропільської, Краснопільської та Великописарівської громад, зафіксовано понад 80 прильотів
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграм.
"Есманська громада: з 08:50 (23 серпня, - ред.) артобстріл громади − 8 прильотів. А о 12:50 ворог бив з міномету − 5 прильотів.
Унаслідок мінометного обстрілу громади частково пошкоджено місцеву лінію електромережі", - написав він.
Внаслідок мінометного обстрілу, який почався о 16:45, зафіксовано 5 прильотів по Миропільській громаді.
"Краснопільська громада: з 17:15 до майже 19 години русня вела мінометний вогонь − 21 прильот. Великописарівська громада: з 19:25 тривав артобстріл, усього понад 30 прильотів із ствольної артилерії", - зауважив Живицький.
У всіх випадках без втрат. Наслідки по обстрілам Великописарівської громади уточнюються.
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