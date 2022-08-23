Окупанти гатили по Сумщині: понад 80 прильотів

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграм.



"Есманська громада: з 08:50 (23 серпня, - ред.) артобстріл громади − 8 прильотів. А о 12:50 ворог бив з міномету − 5 прильотів.

Унаслідок мінометного обстрілу громади частково пошкоджено місцеву лінію електромережі", - написав він.



Внаслідок мінометного обстрілу, який почався о 16:45, зафіксовано 5 прильотів по Миропільській громаді.



"Краснопільська громада: з 17:15 до майже 19 години русня вела мінометний вогонь − 21 прильот. Великописарівська громада: з 19:25 тривав артобстріл, усього понад 30 прильотів із ствольної артилерії", - зауважив Живицький.



У всіх випадках без втрат. Наслідки по обстрілам Великописарівської громади уточнюються.

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