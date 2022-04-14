Окупанти готують фейк про нібито схрон вибухівки ЗСУ в Енергодарі, – ОВА
Російські окупанти готують новий фейк в Енергодарі. Журналісти РФ хочуть випустити сюжет про нібито виявлений схрон зброї українських військових
Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.
За задумом у цьому схроні має бути велика кількість вибухівки та боєприпасів. Її туди нібито принесла "диверсійна група" ЗСУ.
"Ці дії організовують за одним сценарієм: на відкритих майданчиках, підконтрольних розвідувальному управлінню генерального штабу Росії розміщують фейкові матеріали, які потім поширюються в інтернет-виданнях та соціальних мережах", – йдеться у повідомленні.
В ОВА наголошують, що Росія веде потужну інформаційну війну проти України, тому довіряти потрібно лише офіційним джерелам.
- Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії, які ворог продукував 13 квітня.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.88
-
EUR
Купівля 31.72Продаж 32.67
- Актуальне
- Важливе