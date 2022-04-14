Окупанти готують фейк про нібито схрон вибухівки ЗСУ в Енергодарі, – ОВА

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

За задумом у цьому схроні має бути велика кількість вибухівки та боєприпасів. Її туди нібито принесла "диверсійна група" ЗСУ.

"Ці дії організовують за одним сценарієм: на відкритих майданчиках, підконтрольних розвідувальному управлінню генерального штабу Росії розміщують фейкові матеріали, які потім поширюються в інтернет-виданнях та соціальних мережах", – йдеться у повідомленні.

В ОВА наголошують, що Росія веде потужну інформаційну війну проти України, тому довіряти потрібно лише офіційним джерелам.

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії, які ворог продукував 13 квітня.