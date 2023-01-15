Окупанти готуються до наступу на Запорізькому напрямку, підсилюючи свої підрозділи, - полковник ЗСУ Єрін
Керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін заявив, що російські інтервенти готуються до наступу на Запорізькому напрямку
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"Ситуація на нашому напрямку залишається стабільно складною. Активних дій ворог поки не вчиняє. Проте окупанти постійно обстрілюють наші позиції і бʼють по цивільній інфраструктурі. Найбільш уразливим містом в цій ситуації залишається Херсон" - розповів Єрін.
Полковник також розповів, що окупанти укріплюють свої оборонні рубежі та роблять мінні загородження.
"Зараз відмічається збільшення обстрілів на Запорізькому напрямку. В цілому ворог продовжує готувати свої оборонні укріплення та мінні загородження. Також останнім часом відмічається певне посилення підрозділів окупантів на Запорізькому напрямку, що свідчить лише про підготовку до наступу", - додав він.
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