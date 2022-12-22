Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Вороги вчергове обстріляли Комишуваху й Оріхів. Вони не дивляться на жертви серед цивільних та знищують критичні інфраструктурні об’єкти - це типова поведінка терористів. ЗСУ завжди чітко та влучно відповідають окупантам. Ми намагаємось якомога більше знищити ворожої техніки, не пошкоджуючи інфраструктуру й житлові будинки цивільного населення", - підкреслив Бурлик.

За словами бійця ЗСУ, на Запорізькому плацдармі противник будує лінії оборони.

"Від передка вороги відвели важке озброєння, тому що час від часу їхню техніку знищували Сили оборони України. Там залишилося скупчення піхоти, вони окопуються та готуються зимувати, будують бліндажі. Якомога далі від фронту противник будує лінії оборони, вони готуються закріпитися на Запорізькій землі, але не довго їм залишилося. Робимо все, щоб очистити нашу землю від окупантів", - додав Бурлик.

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