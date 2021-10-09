Окупанти карають кримчан за українські ліки

Так, нещодавно у "кримських ЗМІ" з’явилася інформація про те, що "«поліція" Сімферополя затримала 39-річного місцевого жителя, який намагався завести з материкової України 262 упаковки незареєстрованих лікарських препаратів у багажнику власного авто, передає Еспресо.TV.



Разом з тим, у соціальних мережах жителі республіки посійтно публікують прохання передати якісь із ліків, які не можна купити в Росії, але можна на материковій Україні.



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"Проблеми з медикаментами, а також з лікуванням особливо загострилася під час пандемії. Як відомо, в окупованому Криму, завдяки "оптимізації" медицини від окупантів, гостра нестача медперсоналу і жителі півострова змушені займатися самолікуванням, однак тут їм на заваді стоять проблеми з відсутністю в аптеках необхідних лікарських засобів. А за спробу лікуватися українськими препаратами окупанти жорстко карають кримчан", - пояснює стан справ портал АРК.



"Те, що зараз з нами відбуватися завдяки "діяльності" місцевої "влади" більше схоже на геноцид. Якість медичного обслуговування жахлива, лікарів немає, в медустановах черги, швидку допомогу не дочекатися, так ще й необхідних медикаментів у кримських аптеках не знайти", - скаржаться жителі окупованого Росією українського півострова Крим.





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