Окупанти керуються фашистською логікою: на Луганщині не лишилося жодної лікарні, яку би росіяни не обстріляли, - голова ОВА Гайдай
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вважає, що окупанти керуються фашистською логікою, адже на Луганщині не лишилося жодної лікарні, яку би росіяни не обстріляли
Очільник ОВА розповів про це в етері Еспресо.TV.
"Російські окупанти керуються фашистською логікою. Це люди, які не вміють воювати, не можуть виграти на полі бою. Тому вони все знищують. Їм усе одно, що потрапляє під нальоти авіації чи обстріли крилатими ракетами, артилерією. На Луганщині не залишилось жодної лікарні, яка б не потрапила під обстріл", - зазначив Гайдай.
Голова ОВА додав, що сьогодні під час евакуації людей автобус потрапив під обстріл - 2 міни лягло поруч, повністю посічений автобус.
"На окупованій території Луганської області зараз паніка. Не зважаючи на російське ТБ, вони отримують реальну інформацію від родичів, знайомих і через Інтернет. Вони чітко розрізняють, де брехня, а де обʼєктивна інформація. Вони також чітко розуміють, що за кілька днів ніхто Київ не взяв і щось усе буксує. А також на окупованих територіях почалася чергова хвиля мобілізації: просто забирають чоловіків, яких бачать, записують в армію й кидають одразу на війну проти України", - зауважив Сергій Гайдай.
- Нагадаємо, раніше Сергій Гайдай повідомив, що російські літаки обстріляли Лисичанськ і пошкодили багато інфраструктури й житлових будинків.
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