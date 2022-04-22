Окупанти мобілізують на передову навіть студентів вишів, – військовий експерт

Військовий експерт зазначив, як і в окупаційних військ, так і в так званих 1-х та 2-х армійських корпусів ЛДНР катастрофічно бракує людей: "На окупованих територіях Донецької та Луганської області наразі відбувається примусова мобілізація чоловіків від 18 до 60 років. На цих територіях справді заборонений виїзд чоловіків за межі так званих "республік", навіть на територію РФ", — сказав він в етері телеканалу "Еспресо".



Снегирьов додав, що війни залучають навіть студентів вишів: "Тобто кидають на передову людей які абсолютно непідготовлені та не мають навичок поводження зі зброєю".



Додамо, що на Харківщині армія РФ зазнає великих втрат особового складу



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