Окупанти мобілізують на передову навіть студентів вишів, – військовий експерт
Дмитро Снегирьов зауважив, армії ворога катастрофічно бракує живої сили. Вони мобілізують людей, які абсолютно не вміють поводитись зі зброєю
Військовий експерт зазначив, як і в окупаційних військ, так і в так званих 1-х та 2-х армійських корпусів ЛДНР катастрофічно бракує людей: "На окупованих територіях Донецької та Луганської області наразі відбувається примусова мобілізація чоловіків від 18 до 60 років. На цих територіях справді заборонений виїзд чоловіків за межі так званих "республік", навіть на територію РФ", — сказав він в етері телеканалу "Еспресо".
Снегирьов додав, що війни залучають навіть студентів вишів: "Тобто кидають на передову людей які абсолютно непідготовлені та не мають навичок поводження зі зброєю".
- Додамо, що на Харківщині армія РФ зазнає великих втрат особового складу
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.73
Купівля 30.73Продаж 32
-
EUR
Купівля 33.17Продаж 34.72
- Актуальне
- Важливе