Окупанти на Донбасі поранили українського військового
Упродовж 11 жовтня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр ООС.
Позиції українських воїнів біля Південного ворог обстріляв тричі, використовуючи великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети різних систем. Поблизу Кримського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.
Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.
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