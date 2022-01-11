Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Окупанти на Донбасі приводять війська в боєготовність і доукомплектовують частини, - розвідка

Окупанти на Донбасі приводять війська в боєготовність і доукомплектовують частини, - розвідка

11 січня, 2022 вiвторок
12:15
війна з Росією ООС

Російські найманці в ОРДЛО приводять війська в бойову готовність , а також проводять збори резервістів

Про це повідомляє ГУР Міноборони.

"З 10 січня за єдиним планом підготовки ЗС РФ у 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусах розпочаті заходи тижня бойової та мобілізаційної готовності, у межах яких заплановані збори з резервістами", - зазначає розвідка.

Крім того, російські найманці вирішують питання доукомплектування військових частин мобілізаційними ресурсами, перевіряють роботу розгорнутих пунктів прийому особового складу та військової техніки.

Також силовики окупантів посилено розшукують осіб, які належать до приписного особового складу районних військкоматів і ухиляються від проходження зборів.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 
Новини
Донбас
окупанти
ОРДЛО
резервісти
ГУР
боєготовність
російські війська в Україні
Читайте також:
10 січня, 2022 понедiлок
"Зеленський віддає Порошенку пальму першого конкурента": Трегубов заявив, що дії ОПУ сприяють зростанню рейтингу п'ятого президента
9 січня, 2022 неділя
У 2022 році можуть запровадити картки на їжу, - радник президента Устенко
10 січня, 2022 понедiлок
Туреччина повідомила США про наміри сприяти вирішенню війни в Україні
Київ
-4
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.4
    Купівля 27.4
    Продаж 27.64
  • EUR
    Купівля 30.89
    Продаж 31.32
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
11 січня
13:40
Росія перекидає гелікоптери до кордону з Україною, - The New York Times
13:39
В Україні COVID-вакцини достатньо і для повної імунізації, і для бустерних доз, - Кузін
13:24
брудне повітря
Основні глобальні ризики в довгостроковій перспективі пов’язані зі зміною клімату, - Вcесвітній економічний форум
13:19
сепар
Перейшов на бік "ДНР": ексспівробітника українських спецслужб заочно засудили до 10 років ув'язнення
13:17
Bolt
Bolt залучив понад $700 млн інвестицій, капіталізація компанії досягла $8,4 млрд
13:15
Андрій Шевченко та Мауро Тассотті (ліворуч)
Малиновський пояснив, чому Шевченка переслідують невдачі у "Дженоа"
13:07
Ексклюзив
Володимир Огризко
Путін стрілятиме не лише у казахів, але і у іслам всього світу, - Огризко про введення "миротворців" ОДКБ до Казахстану
13:02
Наталка Діденко
Синоптик Наталка Діденко попередила про рвучкий вітер і морози до -23°C
12:50
вакцинація дітей
Кузін: в Україні з квітня можуть ввести вакцинацію проти COVID-19 для дітей від 5 років
12:49
В українських політв'язнів Зайцевих погіршився стан здоров'я, - Денісова
12:44
Ексклюзив
продукти пенсія
Продуктові картки Зеленського. Як Банкова повертає Україну в темні часи СРСР
12:44
"Десна"
ФІФА заборонила клубу УПЛ купувати нових футболістів
12:33
"До повної стабілізації ситуації": у РФ відповіли, скільки російські військові ОДКБ будуть у Казахстані
12:19
COVID-19 США
США зареєстрували рекордні 1,35 млн заражень COVID-19 за добу
12:12
Сергій Стаховський
Український тенісист Стаховський зіграв останній у кар'єрі матч Australian Open
12:05
Наживо
Володимир Огризко
Придушений протест у Кахастані. Росія - "жандарм" Євразії": Володимир Огризко у стрімі з Сергієм Руденком
12:03
протести в Казахстані
Сума збитків внаслідок протестів у Казахстані перевищила $220 млн
12:01
Андрій Куликов
У Києві пограбували та побили журналіста Куликова
11:42
таблетки Merck від коронавірусу
Компанія Merck заявила про ефективність її пігулок проти штаму коронавірусу "Омікрон"
11:41
Астероїд
Повз Землю пролетить потенційно небезпечний астероїд
11:40
Лука Модріч
Володар "Золотого м'яча" визначився із майбутнім у "Реалі"
11:38
лікар операція
Жителю США вперше у світі пересадили серце свині
11:26
Переговори Німеччина, Франція, Україна
Настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту, - Зеленський про новий нормандський саміт
11:07
Письменник Шендерович планує виїхати з РФ через загрозу позбавлення волі
11:04
Військові США виявили російський корабель у водах Тихого океану
11:02
Вікторія СМА
У США маленькій львів'янці вкололи найдорожчий у світі укол
11:01
Ахмет Чалик (ліворуч)
У ДТП загинув футболіст збірної Туреччини
10:56
Радослав Сікорський
Колишній голова МЗС Польщі щодо заяви Лаврова про НАТО: Росія - серійний ґвалтівник, полізе - дамо по яйцях
10:43
Ігор Кузін
Кузін: новий сплеск COVID-19 очікується з січня, а пік припаде на лютий
10:35
Анатолій Аляб'єв
Від коронавірусу помер дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону
10:34
Кількість затриманих протестувальників у Казахстані зросла майже до 10 тисяч
10:29
Знущалися із затриманих: ДБР викрило поліцейських у кількох областях
10:10
Олександр Усик
Квіти, які треба поливати: Усик розповів про своє ставлення до жіночого боксу
10:03
туризм
Японія продовжила заборону на в'їзд іноземців до кінця лютого 2022 року
09:47
Денис Монастирський
Правоохоронцям підвищать зарплати з лютого 2022 року, - Монастирський
09:35
Новак Джокович
Тенісиста-антивакцинатора Джоковича заскочили на брехні в анкеті для в'їзду до Австралії
09:24
У Казахстані призначили нового прем'єр-міністра
09:22
Давид Сассолі
Помер голова Європарламенту Сассолі
09:01
Токаєв
Токаєв оголосив про завершення основної місії ОДКБ у Казахстані
09:01
Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі дали тиждень, аби домовитися про бій з іншим британським боксером
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV