Окупанти на Донбасі приводять війська в боєготовність і доукомплектовують частини, - розвідка
Російські найманці в ОРДЛО приводять війська в бойову готовність , а також проводять збори резервістів
Про це повідомляє ГУР Міноборони.
"З 10 січня за єдиним планом підготовки ЗС РФ у 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусах розпочаті заходи тижня бойової та мобілізаційної готовності, у межах яких заплановані збори з резервістами", - зазначає розвідка.
Крім того, російські найманці вирішують питання доукомплектування військових частин мобілізаційними ресурсами, перевіряють роботу розгорнутих пунктів прийому особового складу та військової техніки.
Також силовики окупантів посилено розшукують осіб, які належать до приписного особового складу районних військкоматів і ухиляються від проходження зборів.
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