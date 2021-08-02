Окупанти на Донбасі тричі порушили "тишу": стріляли із заборонених мінометів та запускали безпілотник

Про це повідомляє прес-служба ООС.



Поблизу населеного пункту Опитне окупанти відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру.

Неподалік Причепилівки противник вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.



Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.



Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.



На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.



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