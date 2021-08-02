Окупанти на Донбасі тричі порушили "тишу": стріляли із заборонених мінометів та запускали безпілотник
Від початку цієї доби, 2 серпня, на Донбасі зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню
Про це повідомляє прес-служба ООС.
Поблизу населеного пункту Опитне окупанти відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру.
Неподалік Причепилівки противник вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
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