Окупанти на Донбасі тримають у полоні майже 300 українців
Російські окупаційні війська утримують у заручниках 295 осіб, із них 30 – це жінки
Про це повідомила координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Тетяна Катриченко.
Вона зазначила, що такі дані у відповідь на запит організації надала СБУ станом на 30 липня 2021 року.
Катриченко заявила, що не обов’язково усі ці люди затримані з політичних мотивів (обвинувачуються представниками незаконних збройних формувань у шпигунстві, диверсіях та зраді).
"Всі ці люди - громадяни України, тому держава намагається їх звільнити у форматі обміну "всіх на всіх", - сказала вона.
Зокрема, Україна просить про звільнення 30 жінок, серед них: Оксана Паршина, Наталія Стаценко, Олена Зайцева, Олена Федорук, Марина Юрчак та інші.
За словами Катриченко, деякі з цих жінок досі утримуються у СІЗО, інші - отримали так звані вироки та перебувають у колонії у Сніжному (Донецька область) або у Селезньовської колонії (Луганська область).
Вона додала, що існують певні особливості утримання жінок в ув’язненні і це вимагає особливої уваги. Також є жінки, які борються за звільнення з полону своїх рідних, і потребують підтримки.
"Тому зараз ми обрали два фокуси: заручниці, які були звільнені протягом кількох обмінів, та жінки-рідні нинішніх заручників, які борються за звільнення своїх родичів. Тому що жінкам, які борються за свободу своїх рідних, загрожує затримання, вони змушені тікати з окупованих територій, і перебувають фактично також у заручниках цієї ситуації", - заявила Катриченко.
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