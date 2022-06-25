Про це інформує Поліція Херсонської області.

"Зранку 24 червня на території Нововоронцовської територіальної громади мікроавтобус волонтерів потрапив під обстріл військами РФ. На цьому транспортному засобі волонтери щодня їздили з міста Кривий Ріг до деокупованих сіл Нововоронцовської громади, куди доставляли людям необхідні для життя речі: продукти, воду та ліки. Ці території постійно перебувають під ворожими обстрілами", - йдеться в повідомленні.

Нині інформацію про потерпілих встановлюють.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни". Рашистам передбачається позбавлення волі від 8 до 12 років.

Секретар Херсонської міськради Галина Лугова переконана, окупанти на Херсонщині вже більше намагаються легітимізувати свої дії. Зокрема вони прагнуть запустити навчальний процес на окупованих територіях Херсонщини.

Збройні сили України продовжують вести контрнаступ на Херсонщині, а українські партизани в області не дають спокійного життя російським колаборантам.

Нагадаємо, росіяни посилюють фільтраційні заходи через активний партизанський рух на окупованих територіях.

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