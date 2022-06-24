Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Через активний спротив цивільного населення та партизанського руху на тимчасово окупованих територіях росіяни посилюють фільтраційні заходи. Ми розуміємо, що така реакція на спротив наших громадян є неминучою від росіян. Однак не потрібно говорити, щоб наші громадяни зупинили спротив. Українці боролись і будуть боротись з окупантами. Спротив на Херсонщині стає все більш масовішим і активнішим", - розповів Соболевський.

Соболевський додав, що колаборанти на тимчасово окупованих територіях обов’язково будуть покарані.

"Колаборанти на тимчасово окупованих територіях обов’язково будуть покарані. Їх чекає суд, або розправа від наших партизанів. Як ми бачимо наші хлопці досить ефективно працюють на тимчасово окупованих територіях. Тому в них ще є шанс звернутись до СБУ і здатись. Тоді їх зможуть судити за нашими законами. В іншому випадку не всі колаборанти доживуть до суду", - додав Соболевський.

Уранці 24 червня у Херсоні підірвали автомобіль колаборанта Дмитра Савлученка, якого окупанти призначили "начальником департаменту сім'ї, молоді та спорту"

Раніше на Херсонщині підірвали авто колаборанта Юрія Турульова, проте зрадник залишився живим.

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