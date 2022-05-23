Окупанти на Херсонщині зґвалтували дівчаток 12 і 15 років, шестимісячну дитину, а троє малолітніх хлопчиків померли внаслідок отриманих травм, – Денісова

Відповідну інформацію оприлюднила в телеграм-каналі Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Про те, що коять російські окупанти, повідомили впродовж останньої доби на телефонну лінію психологічної допомоги Уповноваженого жителі Олександрівки Херсонської області. Вони надали дозвіл на публікацію цієї інформації.

"Двоє дівчаток 12 та 15 років зґвалтовані рашистами. Дівчинка 6 місяців, росіяни ґвалтували чайною ложкою.Двоє хлопчиків-близнюків дворічного віку разом з мамою були вдома. Увірвалися 5 рашистів, один тримав матір, решта по двоє ґвалтували малюків орально й анально. Діти загинули від отриманих розривів та втрати крові.

Трирічного хлопчика на очах у матері зґвалтували два рашисти, від отриманих травм дитина померла", – написала Людмила Денісова.

Нагадаємо, сексуальне насильство суворо заборонено статтею 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року. А зґвалтування як воєнний злочин є найважчим злочином, а також однією зі складових геноциду.

Людмила Денісова закликала заступника Генсека ООН – Спеціального представника з питань сексуального насильства в умовах конфлікту Прамілу Паттен у рамках свого мандату ініціювати проведення відповідними органами РФ розслідування цих фактів і притягнення до відповідальності винних осіб, а також вжити заходів для запобігання вчинення сексуального насильства російськими військами.

До світової спільноти Омбудсмен звернулася із закликом забезпечити запровадження персональних санкцій проти політичних лідерів, військових командувачів Росії та виконавців цих страшних злочинів.

18 травня лише за годину через пережите сексуальне насильство на гарячу лінію психологічної допомоги Омбудсмена звернулися 10 осіб, з них 8 – зґвалтовані неповнолітні. Більшість дзвінків надходили з міст і сіл Харківської області, де ЗСУ звільнили українські території від російських окупантів.

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