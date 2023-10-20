Окупанти на Луганщині відкривають центри підготовки підлітків для фронту
Російські загарбники створюють в Луганській області центри, де готують підлітків до війни, а вчителі мають нав’язувати учням пропаганду та слідкувати за їхньою діяльністю в соцмережах
Про це інформує Луганська обласна військова адміністрація.
Російські окупанти вирішили, як готуватимуть підлітків до війни в "ЛНР" та інших захоплених регіонах. Вони розподілили навчальні заклади за спеціальностями, яких їм не вистачає. На початку вони хочуть залучити до цього майже чотири тисячі хлопців від 14 до 17 років.
Також росіяни збільшили контроль за молоддю. Вони наказали вчителям слідкувати за тим, що діти пишуть в соцмережах, та нав’язувати їм пропаганду, сказали в ОВА.
Вчителі будуть доносити на учнів, якщо ті будуть висловлюватися "неправильно", за їхньою думкою, в Інтернеті.
- Крім того, російські окупанти намагаються залучити підлітків у тимчасово окупованому місті Мелітополь до своєї "медіашколи", де вони мають навчитися робити пропаганду проти України.
- У школах на всій території Росії прославляють службу в збройних силах, створюють "добровільні роти" підлітків, переорієнтовують навчальну програму, що вказує на те, що дітей готують до війни.
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