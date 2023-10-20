Окупанти на Луганщині відкривають центри підготовки підлітків для фронту

Про це інформує Луганська обласна військова адміністрація.

Російські окупанти вирішили, як готуватимуть підлітків до війни в "ЛНР" та інших захоплених регіонах. Вони розподілили навчальні заклади за спеціальностями, яких їм не вистачає. На початку вони хочуть залучити до цього майже чотири тисячі хлопців від 14 до 17 років.

Також росіяни збільшили контроль за молоддю. Вони наказали вчителям слідкувати за тим, що діти пишуть в соцмережах, та нав’язувати їм пропаганду, сказали в ОВА.

Вчителі будуть доносити на учнів, якщо ті будуть висловлюватися "неправильно", за їхньою думкою, в Інтернеті.