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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти намагаються штурмувати Вуглегірську ТЕС, - голова Сєверодонецької РВА Власенко
Ексклюзив

Окупанти намагаються штурмувати Вуглегірську ТЕС, - голова Сєверодонецької РВА Власенко

9 липня, 2022 субота
17:54
війна з Росією карта бойових дій Бахмут Соледар Попасна 6.07.22 Згурець

Голова Сєверодонецької РВА Роман Власенко зазначив, що на Бахмутському напрямку триває оборона Сіверська і Соледара

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Рівень обстрілів авіацією й ракетами не зменшується. Росіяни намагаються штурмувати Вуглегірську ТЕС. Під обстрілами знаходяться Костянтинівка, Бахмут, Слов’янськ. На межі Донеччині та Луганщині є територія, яка не окупована росіянами", - підкреслив Власенко.

Також голова Сєверодонецької РВА додав, що на деяких ділянках фронту активність окупантів знижується, активні бойові дії зменшуються, але не зменшуються ракетні удари.

"Коли окупанти зайшли у Сєверодонецьк почалось мародерство і грабіж квартир мешканців міста. Для російських військових це трофеї та мотиватор йти воювати. Окупаційна місцева влада теж займається мародерством. Вони вивозять медичне обладнання, агропромислову техніку", - наголосив Власенко.

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