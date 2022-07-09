Окупанти намагаються штурмувати Вуглегірську ТЕС, - голова Сєверодонецької РВА Власенко
Голова Сєверодонецької РВА Роман Власенко зазначив, що на Бахмутському напрямку триває оборона Сіверська і Соледара
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Рівень обстрілів авіацією й ракетами не зменшується. Росіяни намагаються штурмувати Вуглегірську ТЕС. Під обстрілами знаходяться Костянтинівка, Бахмут, Слов’янськ. На межі Донеччині та Луганщині є територія, яка не окупована росіянами", - підкреслив Власенко.
Також голова Сєверодонецької РВА додав, що на деяких ділянках фронту активність окупантів знижується, активні бойові дії зменшуються, але не зменшуються ракетні удари.
"Коли окупанти зайшли у Сєверодонецьк почалось мародерство і грабіж квартир мешканців міста. Для російських військових це трофеї та мотиватор йти воювати. Окупаційна місцева влада теж займається мародерством. Вони вивозять медичне обладнання, агропромислову техніку", - наголосив Власенко.
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