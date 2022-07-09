Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Рівень обстрілів авіацією й ракетами не зменшується. Росіяни намагаються штурмувати Вуглегірську ТЕС. Під обстрілами знаходяться Костянтинівка, Бахмут, Слов’янськ. На межі Донеччині та Луганщині є територія, яка не окупована росіянами", - підкреслив Власенко.

Також голова Сєверодонецької РВА додав, що на деяких ділянках фронту активність окупантів знижується, активні бойові дії зменшуються, але не зменшуються ракетні удари.

"Коли окупанти зайшли у Сєверодонецьк почалось мародерство і грабіж квартир мешканців міста. Для російських військових це трофеї та мотиватор йти воювати. Окупаційна місцева влада теж займається мародерством. Вони вивозять медичне обладнання, агропромислову техніку", - наголосив Власенко.

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